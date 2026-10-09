Nueva Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa: Ahora Reportan 2 Reos Muertos por Pelea

Dos personas privadas de la libertad murieron durante una riña registrada este viernes 9 de octubre de 2026 al interior de un módulo del Centro Penitenciario de El Castillo, en Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

De acuerdo con la dependencia, el Grupo Interinstitucional implementó un dispositivo de seguridad que permitió controlar la situación y proteger al resto de la población penitenciaria, así como al personal operativo y administrativo del centro.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Sinaloa fue notificada para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer lo ocurrido. De momento, la información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública no detalla las causas de la riña ni la identidad de las personas sin vida.

Por su parte, el área de Trabajo Social del centro penitenciario establecerá comunicación con los familiares de las dos personas que murieron y continuará con estas labores para brindarles la información necesaria sobre el caso.

La dependencia estatal señaló que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen presencia tanto al interior como en el exterior del penal para preservar el orden y las condiciones de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reiteró que mantendrá informada a la ciudadanía y colaborará con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.