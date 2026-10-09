Seguridad

Nueva Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa: Ahora Reportan 2 Reos Muertos por Pelea

Las autoridades señalaron que la situación fue controlada y que la Fiscalía estatal investigará los hechos

Nueva Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa: Ahora Reportan 2 Reos Muertos por PeleaReportan Nueva Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa. Foto: Policía Mazatlán

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Mueren 2 reos en pelea en el penal de Mazatlán. Seguridad Pública asegura control total.

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