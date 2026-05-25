Rescatan Mono Amarrado Bajo el Sol Frente a una Casa en Los Mochis, Sinaloa

Un mono fue rescatado por Protección Civil de Ahome tras permanecer amarrado y expuesto al sol en un fraccionamiento de Los Mochis. El caso quedó en manos de Profepa.

mono arañaFoto: N+

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Mono araña rescatado en Los Mochis tras horas amarrado al sol. Vecinos y redes sociales alzan la voz. Profepa toma cartas en el asunto.

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Rescatan Mono Amarrado Bajo el Sol Frente a una Casa en Los Mochis, Sinaloa