Rescatan Mono Amarrado Bajo el Sol Frente a una Casa en Los Mochis, Sinaloa

La mañana de este lunes, un mono araña fue rescatado luego de ser localizado amarrado y expuesto bajo el sol frente a una vivienda del fraccionamiento Urbi Villa del Rey, en Los Mochis, Sinaloa.

El caso provocó indignación entre habitantes del sector y usuarios de redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes y videos que mostraban al primate sujeto con una cuerda a una batería de automóvil, sin protección ante las altas temperaturas que se registran en la región.

De acuerdo con vecinos de la zona, el animal llevaba varias horas en esas condiciones, por lo que automovilistas y residentes realizaron reportes a las autoridades al considerar que el ejemplar estaba en riesgo.

Habitantes señalaron que el reporte inicial había sido realizado desde el domingo 24 de mayo; sin embargo, fue hasta este lunes cuando cuerpos de emergencia acudieron al lugar para intervenir.

Profepa investigará el caso del mono rescatado en Los Mochis

Elementos de Protección Civil de Ahome realizaron el aseguramiento del mono y confirmaron, de manera preliminar, que el ejemplar no presentaba afectaciones graves pese al tiempo que permaneció a la intemperie.

Tras el rescate, el caso quedó a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia encargada de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes debido a que se trata de una especie silvestre.