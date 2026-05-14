Momento Exacto: Tren Impacta Tráiler en Guamúchil, Sinaloa

Un tren de carga impactó la segunda caja de un tráiler, cuando intentaba cruzar las vías de ferrocarril cerca de las oficinas de Granissa en Guamúchil, Sinaloa esta tarde de jueves.

El momento exacto del accidente fue captado y circula en redes sociales, en el se aprecia cuando la locomotora embiste la pesada unidad, arrastrándola varios metros y provocando cuantiosos daños materiales. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas de gravedad.

Autoridades acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y coordinar la circulación en la zona.

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