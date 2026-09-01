Alerta por Posible Cambio de Contraseña No Solicitado en X: Así Proteges tu Cuenta

Si el martes te llegó un correo de X con la pregunta "¿Restablecer tu contraseña?" sin haberlo solicitado, no eres el único. Según información de la plataforma, el sistema de recuperación permite iniciar el proceso con solo ingresar el nombre de usuario público, sin necesidad de conocer el correo o el teléfono asociados a la cuenta, lo que puede activar el envío del código a cualquier cuenta cuyo usuario sea conocido.

En redes sociales, varios usuarios reportaron haber recibido múltiples correos consecutivos de este tipo y expresaron temor por la seguridad de sus cuentas, ante la posibilidad de que alguien estuviera intentando acceder a ellas sin autorización.

Mridul Singhai, del equipo de ingeniería de producto de X, respondió a esos reportes y explicó que los atacantes parecen creer que, ahora que la función de pagos XMoney está ampliamente disponible, pueden obtener acceso no autorizado a las cuentas. "Estamos investigando activamente el problema y, hasta ahora, no hemos encontrado evidencia de ninguna brecha", escribió, y ofreció una disculpa por los múltiples correos enviados a los usuarios.

Attackers appear to believe that, now that @XMoney is widely available, they can gain unauthorized access to accounts. We are actively investigating the issue and, so far, have found no evidence of any breaches.



We apologize for the multiple emails and appreciate your patience… https://t.co/zf1pRWbqBX — Mridul Singhai (@singhai) September 1, 2026

Nikita Bier, exdirector de producto de X, recomendó a los usuarios activar la función Password Reset Protect —protección de restablecimiento de contraseña—, un ajuste de seguridad que impide que alguien inicie el proceso de recuperación de contraseña con solo conocer el nombre de usuario.

Por defecto, X permite solicitar el restablecimiento de contraseña con el nombre de usuario, el correo electrónico o el teléfono vinculado a la cuenta. Al activar la protección adicional, la plataforma deja de aceptar únicamente el nombre de usuario y exige que quien solicite el cambio confirme el correo electrónico o el número telefónico asociados a la cuenta, o ambos si están registrados. La función no sustituye a la verificación en dos pasos, que protege el inicio de sesión, sino que blinda específicamente el proceso de recuperación de contraseña.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de X, la opción se encuentra en el menú de Configuración y privacidad, dentro del apartado de Cuenta y Seguridad, bajo el nombre "Protección de restablecimiento de contraseña". La misma plataforma recomienda activar esta función junto con la verificación en dos pasos cuando un usuario recibe con frecuencia correos de restablecimiento que no solicitó, y advierte que, una vez activada, será necesario recordar el correo o teléfono vinculados para poder recuperar la cuenta en caso de olvidar la contraseña.