Así Desfilaron Decenas de Alebrijes Monumentales del Zócalo a la Diana en la CDMX

Decenas de alebrijes monumentales desfilaron este sábado del Zócalo a la Diana, en el recorrido que cada año organiza el Museo de Arte Popular y que miles de personas vieron a su paso por la calle 5 de Mayo.

El desfile forma parte del concurso con el que el museo pone a prueba la imaginación de los cartoneros de México. Al terminar el recorrido, las figuras se quedan varios días en la Diana para que el público las fotografíe.

"Chikue. El octavo espíritu", alebrije de Lorena López Berrones, del Colectivo Cartoneros de la Ciudad de México, recorre la avenida. Foto: N+

Por primera vez participaron tres alebrijes monumentales elaborados por personas privadas de la libertad en Tepepan, Santa Martha y el Reclusorio Varonil Sur.

Detalle de la cabeza de un alebrije en tonos rosa y morado, con corazones pintados en el hocico. Foto: N+

Las piezas son criaturas imaginarias con formas de animales, de múltiples colores y patrones: hubo lagartijas con nariz de gato y dragones con garras de ave.

"Fortunio", de Michael Iván Pinedo Santana, de Creaciones Pascua, avanza sobre una plataforma decorada con flores. Foto: N+

Algunas son diseñadas por familias con inversiones superiores a los 7 mil pesos. Cada una cuenta una historia y es original.

"Ixim Nantli", de Beatriz Adriana Castañeda López, pasa por Eje Central y avenida Hidalgo, junto al Palacio de Bellas Artes. Foto: N+

Emanuel Zarate, artista plástico, explicó que cada escultura mide aproximadamente 3 metros de alto por 4 o 5 de largo, y que están hechas con material reciclado: papel, botellas de plástico, metal, aluminio y mucha pintura.

Sobre la identidad de las figuras, dijo: "Es lo que tú quieras, estas piezas son así, tú le vas a dar esa identidad".

Un alebrije con forma de perro y alas de mariposa y otro blanco y azul con un agave avanzan detrás de músicos y bailarines. Foto: N+

Porry, cartonero, sostuvo que cada alebrije requiere la participación de mucha gente: "Todo esto es un trabajo en colectivo, para que esto se dé tiene que participar mucha gente".

Una calavera con gorra y lentes sostiene un ave de colores frente a la cúpula del Palacio de Bellas Artes. Foto: N+

Además de los alebrijes, desfilaron bandas musicales y agrupaciones de gimnasia. Asistentes calificaron el desfile como animado y divertido, y algunos dijeron que acuden todos los años.

Bailarinas con vestimenta tradicional acompañan al alebrije "Yollotl Ehécatl", de Carlos Alberto Ramos Mira, con la Torre Latinoamericana al fondo. Foto: N+

Con información de Guadalupe Madrigal y N+.