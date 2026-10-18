Así Desfilaron Decenas de Alebrijes Monumentales del Zócalo a la Diana en la CDMX
Por primera vez desfilaron tres piezas hechas en Tepepan, Santa Martha y el Reclusorio Varonil Sur
Por primera vez desfilaron tres piezas hechas en Tepepan, Santa Martha y el Reclusorio Varonil Sur
Decenas de alebrijes monumentales desfilaron este sábado del Zócalo a la Diana, en el recorrido que cada año organiza el Museo de Arte Popular y que miles de personas vieron a su paso por la calle 5 de Mayo.
El desfile forma parte del concurso con el que el museo pone a prueba la imaginación de los cartoneros de México. Al terminar el recorrido, las figuras se quedan varios días en la Diana para que el público las fotografíe.
Por primera vez participaron tres alebrijes monumentales elaborados por personas privadas de la libertad en Tepepan, Santa Martha y el Reclusorio Varonil Sur.
Las piezas son criaturas imaginarias con formas de animales, de múltiples colores y patrones: hubo lagartijas con nariz de gato y dragones con garras de ave.
Algunas son diseñadas por familias con inversiones superiores a los 7 mil pesos. Cada una cuenta una historia y es original.
Emanuel Zarate, artista plástico, explicó que cada escultura mide aproximadamente 3 metros de alto por 4 o 5 de largo, y que están hechas con material reciclado: papel, botellas de plástico, metal, aluminio y mucha pintura.
Sobre la identidad de las figuras, dijo: "Es lo que tú quieras, estas piezas son así, tú le vas a dar esa identidad".
Porry, cartonero, sostuvo que cada alebrije requiere la participación de mucha gente: "Todo esto es un trabajo en colectivo, para que esto se dé tiene que participar mucha gente".
Además de los alebrijes, desfilaron bandas musicales y agrupaciones de gimnasia. Asistentes calificaron el desfile como animado y divertido, y algunos dijeron que acuden todos los años.
Con información de Guadalupe Madrigal y N+.