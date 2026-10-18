Sociedad

Así Desfilaron Decenas de Alebrijes Monumentales del Zócalo a la Diana en la CDMX

Por primera vez desfilaron tres piezas hechas en Tepepan, Santa Martha y el Reclusorio Varonil Sur

El alebrije "El Alebrijero" avanza sobre una carreta entre asistentes y zancudos durante el desfile. Foto: N+El alebrije "El Alebrijero" avanza sobre una carreta entre asistentes y zancudos durante el desfile. Foto: N+
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