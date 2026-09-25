Sociedad

Investigan la Presunta Venta de Casi 13 Millones de Registros Personales de Call Centers

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno obtuvo una muestra de 13 mil registros correspondientes a 13 bases de datos distintas

Trabajadores de call center. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoTrabajadores de call center. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Investigan la Presunta Venta de Mas de 12.9 Millones de Registros con Datos de Call Centers | N+