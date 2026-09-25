Investigan la Presunta Venta de Casi 13 Millones de Registros Personales de Call Centers

Un usuario anónimo apareció el pasado 22 de septiembre en un canal de Telegram con una oferta que encendió las alarmas de las autoridades mexicanas: bases de datos con más de 12.9 millones de registros personales, presuntamente sustraídos de distintos call centers que operan en el país.

La publicación no pasó desapercibida. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que mantiene un monitoreo activo de este tipo de riesgos, detectó el anuncio y comenzó a investigar el origen. Lo que encontró fue que los registros ofertados incluirían desde datos básicos como nombre completo, correo electrónico y teléfono, hasta información considerablemente más sensible, como fecha de nacimiento, RFC, domicilio y datos bancarios.

Para dimensionar el alcance del posible ilícito, la dependencia logró hacerse de una muestra de 13 mil registros, pertenecientes a 13 bases de datos distintas. Ahí aparecieron los nombres comerciales de varias de las instituciones financieras y comercios más reconocidos del país: Amazon, American Express, Afirme, Banamex, Banco del Bajío, BBVA, Banorte, Banregio, HSBC, Inbursa, INVEX, Liverpool, Sam's Club, Santander, Scotiabank, Sears, Suburbia, Banco Walmart, Credomatic, IXE, Sanborns, C&A y Soriana.

Con esa evidencia en mano, la Secretaría anunció este 24 de septiembre que abrirá investigaciones de oficio para esclarecer quién es responsable de que estas bases de datos hayan quedado expuestas y, eventualmente, a la venta.

El caso se atenderá al amparo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, específicamente de los artículos 39, fracción I, 54 y 55, además de las facultades que le confieren los artículos 30-B, fracción VII, y 30-F, fracción II, de su Reglamento Interior.

Por ahora, la autoridad se limitó a asegurar que actuará "con estricto apego a derecho" si el procedimiento avanza, y reafirmó su compromiso con proteger la información de quienes, día con día, la comparten con empresas y call centers bajo la confianza de que estará resguardada.

AMP