¿Los Perros Pueden Comer Sandía de Forma Segura? Cantidades y Recomendaciones para Mascotas

Más allá de las croquetas y sobres para mascotas, surgen dudas respecto a los alimentos para humanos que pueden consumir de forma segura, por lo que aquí te explicamos si los perros pueden comer sandía.

Esta fruta, que es de la familia de las cucurbitáceas y cuya pulpa puede ser de color rojo, rosa o amarillo con semillas negras y blancas, posee un sabor dulce.

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¿Los perros pueden comer sandía de forma segura?

La sandía sí es un alimento seguro para los perros, siempre que se prepare de forma adecuada y no sustituye el alimento para mascotas como las croquetas.

La sandía no está contemplada entre los alimentos que pueden causar malestar según la "Pet Poison List" del Servicio de Control de Envenenamiento de Mascotas disponible en Estados Unidos, Canadá y el Caribe.

La porción debe ser del tamaño de un bocadillo y únicamente se les debe dar la pulpa roja, en ningún caso deben comer las semillas ni la cáscara toda vez que pueden presentar malestar gastrointestinal.

De acuerdo con expertos en alimento para perros y gatos de distintas razas y tamaños, sólo deben consumir un pequeño trozo de sandía ocasionalmente.

Tal como ocurre con los humanos, algunas mascotas pueden ser alérgicas a ciertos alimentos, por lo que vale la pena que primero evalúes la reacción de tu mascota al darle un trozo de esta fruta.

También puedes consultar al veterinario sobre las frutas y porciones que sí puedes dar a tu mascota sin riesgo alguno. Algunas tiendas especializadas ofrecen bocadillos saborizados para perros.

¿Todos los perros pueden comer sandía con seguridad?

No todos los perros pueden consumir sandía, los cachorros tienen sistemas digestivos delicados en comparación con los adultos, por lo que antes de ofrecerle un alimento distinto a las croquetas debes consultar al especialista.

En todo caso le puedes dar una pequeña porción para que se refresque, toda vez que está compuesta en un 92 por ciento por agua.

Las marcas de alimento para mascotas han desarrollado alimentos especiales que contienen las propiedades que los nutren y les permiten desarrollarse de forma segura.