Miles de Migrantes Quedan Varados en México tras Expulsiones desde EUA

Un informe de Human Rights Watch reveló que miles de migrantes se quedan varados en México tras ser deportados desde Estados Unidos.

La organización advirtió que las deportaciones de ciudadanos de terceros países aumentaron de manera significativa durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, especialmente en el caso de migrantes cubanos.

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De acuerdo con el reporte, entre enero de 2025 y marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a 12 mil 977 personas originarias de otras naciones, lo que representa cerca del 70 por ciento del total de extranjeros expulsados por autoridades estadounidenses.

Los cubanos encabezan la lista con más de 4 mil 300 casos, seguidos de migrantes provenientes de Haití, Nicaragua y Venezuela.

Human Rights Watch alertó que muchas de estas personas quedan atrapadas en un “limbo legal”, ya que no pueden regresar fácilmente a sus países y tampoco cuentan con condiciones claras para regularizarse en México.

“Nos dejaron salir y ya”: migrantes relatan abandono

El informe recoge testimonios de migrantes deportados que describen largos traslados desde Estados Unidos hacia distintos puntos del territorio mexicano.

Uno de los ciudadanos cubanos entrevistados relató que permaneció durante más de 38 horas en autobuses antes de llegar a Tabasco, donde finalmente fue liberado por autoridades migratorias mexicanas.

Según los testimonios, varios migrantes son dejados en estaciones o patios migratorios y posteriormente liberados sin acompañamiento suficiente, empleo, vivienda o garantías de seguridad.

La organización internacional señaló que el promedio mensual de deportaciones hacia México aumentó 42 por ciento durante el actual gobierno estadounidense.

Además, cuestionó que ni Washington ni el gobierno mexicano hayan transparentado públicamente el acuerdo bajo el cual se realizan estas expulsiones de extranjeros hacia territorio nacional.

Con información de Luis Pavón.

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