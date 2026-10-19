Migración

SRE Exige Investigación por Mexicano Hallado Muerto en Centro de ICE en Laredo, Texas

La dependencia contabiliza 18 mexicanos fallecidos bajo custodia o en operativos migratorios desde 2025

SRE Exige Investigación por Mexicano Hallado Muerto en Centro de ICE en Laredo, TexasUn autobús del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —dependiente del Departamento de Seguridad Nacional— aparece estacionado. Foto: Reuters / Archivo

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