SRE Exige Investigación por Mexicano Hallado Muerto en Centro de ICE en Laredo, Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió que se esclarezca la muerte de un mexicano de 56 años, hallado sin vida el sábado en su celda del Centro de Procesamiento Río Grande, una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Laredo, Texas.

La dependencia informó que la oficina local de ICE notificó el fallecimiento al Consulado General de México en Laredo. La representación consular activó el protocolo de protección, se comunicó con los familiares y les brinda asistencia. También pidió a las autoridades estadounidenses una investigación pronta, exhaustiva y transparente para determinar las circunstancias de la muerte y, en su caso, las responsabilidades.

La SRE enviará una denuncia al fiscal del condado Webb para solicitar el esclarecimiento del caso. Además, la Embajada de México en Estados Unidos pedirá a las autoridades migratorias que garanticen el acceso de los cónsules mexicanos a los centros de detención, para que puedan exigir la atención a la salud de los connacionales. La dependencia recordó que ha enviado notas diplomáticas al Departamento de Estado, presentado denuncias ante las autoridades competentes y gestionado que las familias accedan a representación legal.

Con este caso suman 18 los mexicanos fallecidos bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025. El Gobierno de México expresó su profunda preocupación por la recurrencia de estos hechos y exigió una respuesta efectiva para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de los migrantes.

El fallecido fue identificado como Emiliano Andrade-Covarrubias. El congresista demócrata Henry Cuellar confirmó a The Texas Tribune que el personal del centro lo encontró inconsciente alrededor de las 10:00 a. m., durante un chequeo de rutina. Los empleados intentaron reanimarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y llamaron a los servicios de emergencia, pero no lograron salvarle la vida.

Es el segundo fallecimiento en un centro de ICE en Laredo este año y el séptimo bajo custodia de la agencia en Texas. El anterior en Laredo fue el de Félix Alcorta-Rodríguez, de 63 años, el 19 de junio en el Centro de Detención del Condado de Webb. La lista en el estado la encabeza Geraldo Lunas Campos, cuya muerte en enero fue clasificada como homicidio por la oficina del médico forense de El Paso.

Estefani Andrade, hija del fallecido y ciudadana estadounidense de 29 años, relató que las autoridades federales no han contactado a la familia. Se enteraron por el médico forense del condado de Webb, que realizará la autopsia. Según ella, su padre vivió décadas en Dallas, trabajaba como contratista de pintura de inmuebles y tenía tres hijos nacidos en Estados Unidos. Fue detenido en junio en la frontera cuando regresaba en autobús desde México, adonde viajaba con frecuencia para construir una vivienda en la que planeaba retirarse.

La hija denunció que su padre padecía diabetes, hipertensión y una afección cardíaca, y que el personal del centro se negó a administrarle los medicamentos que llevaba consigo al ser detenido. Añadió que durante los meses de detención bajó de peso de forma severa y tuvo problemas respiratorios. Según lo que él le contó en videollamadas, pese al dolor de pecho, la tos constante —secuela de una hospitalización por COVID-19 en 2021— y la dificultad para respirar, el personal médico ignoró de forma reiterada sus solicitudes de atención.

Hasta el domingo, ni GEO Group, la empresa privada que opera la instalación, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habían emitido declaraciones sobre el caso, y ICE no ha respondido a las solicitudes de información. Cuellar anunció que visitará el centro para pedir explicaciones sobre el estado de las instalaciones, los protocolos médicos y las causas exactas de la muerte. La familia planea acudir el lunes para recuperar las pertenencias del fallecido.

Con información de N+.

CT