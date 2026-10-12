Basílica de Guadalupe Celebra 50 Años con Actividades Religiosas y Misa de las Rosas

La Basílica de Guadalupe conmemora este lunes 50 años de su dedicación con diversas actividades religiosas, entre ellas oraciones litúrgicas, una proyección audiovisual y la tradicional Misa de las Rosas, con la que comenzará un año jubilar.

Las actividades iniciaron a las 8:30 de la mañana con el rezo de los laudes, la oración oficial de la mañana en la liturgia católica, cuyo propósito es dar gracias y alabar a Dios al comenzar el día.

La celebración incluyó un himno inicial, dos salmos, un cántico del Antiguo Testamento, una lectura bíblica breve, el canto evangélico del Benedictus, peticiones, el Padre Nuestro y una oración final.

Como parte del programa conmemorativo, a las 11:00 de la mañana se proyectará un video de remembranza sobre la dedicación de la Nueva Basílica y el traslado de la Sagrada Imagen de la Virgen de Guadalupe.

Posteriormente, a las 12:00 del día se celebrará la Misa de las Rosas, presidida por el arzobispo primado de México.

Con esta celebración religiosa comenzará el año jubilar, durante el cual se contempla la concesión de indulgencia plenaria por parte del papa León XIV.

La construcción de la actual Basílica de Guadalupe comenzó en la década de 1970, ante los problemas estructurales de la antigua basílica, agravados por los hundimientos del terreno y los daños ocasionados por sismos. A esto se sumó la necesidad de contar con un recinto capaz de recibir a un número cada vez mayor de peregrinos.

El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de cinco arquitectos encabezados por Pedro Ramírez Vázquez, junto con José Luis Benlliure, Alejandro Schoenhofer, fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascuráin.

La Nueva Basílica de Guadalupe fue inaugurada y dedicada el 12 de octubre de 1976. Ese día, la imagen de la Virgen fue trasladada en una solemne procesión desde la antigua basílica, hoy conocida como Templo Expiatorio de Cristo Rey, hasta su nuevo santuario, donde permanece desde entonces.