Sociedad

Basílica de Guadalupe Celebra 50 Años con Actividades Religiosas y Misa de las Rosas

La jornada incluye oraciones litúrgicas y una celebración encabezada por el Arzobispo Primado de México

Basílica de Guadalupe Celebra 50 Años con Actividades Religiosas y Misa de las RosasBasílica de Guadalupe Celebra 50 Años. Foto: N+

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La Basílica de Guadalupe celebra 50 años con la Misa de las Rosas y un año jubilar. Únete a la conmemoración con oraciones y recuerdos históricos.

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