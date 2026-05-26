Última Semana de Pagos de Bienestar: ¿Cuántos Depósitos Quedarían de la Pensión en 2026?

Esta semana concluye el Calendario de Pagos para la Pensión Bienestar, propuesto por el Gobierno de México para el bimestre mayo-junio 2026, por lo que en N+ te adelantamos cuántos depósitos quedan para lo que resta de este año.

Recuerda que el calendario de pagos aplica para los beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres 60 a 64 años, Madres Trabajadoras y Personas con Discapacidad.

Los depósitos que iniciaron el pasado 4 de mayo concluyen este miércoles, dado que avanzaron de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Pero, ojo, si eres derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar debes saber que algunas personas dejarán de recibir este apoyo del Bienestar este año y en N+ te explicamos por qué.

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Entonces, ¿cuántos depósitos quedan de la Pensión Bienestar para este 2026?

Tomando en cuenta que los depósitos son bimestrales, es decir que se realizan cada dos meses, para este 2026 restan tres pagos para los beneficiarios.

Los depósitos se realizarían en julio, septiembre y noviembre, a menos de que la Secretaría del Bienestar anuncie algún cambio en el calendario y corresponden a los siguientes bimestres:

Julio-agosto.

Septiembre-octubre.

Noviembre-diciembre.

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Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar Mayo 2026

Ahora bien, como ya te adelantamos esta semana aún está vigente el calendario del bimestre mayo-junio, por lo que a continuación hallarás las iniciales que reciben el pago correspondiente a mayo-junio.

Martes 26 de Mayo 2026: Letras T, U, V. Miércoles 27 de Mayo 2026: W, X, Y y Z.

Ten presente que dichas fechas aplican para el Pago Bienestar de 6,400 que se da a adultos mayores; el de 3,300 pesos para Hombres y Mujeres con Discapacidad, así como el de 3,100 pesos para Mujeres de 60 a 64 años de edad. También contempla a las madres trabajadoras, quienes cobran 1,650 pesos.

¿Quienes pierden el apoyo económico de la Pensión Bienestar en Mayo 2026?

Sí hay un par de personas que pierden su Apoyo del Bienestar de 3,100 pesos este año. Se trata de las mujeres que cumplen 65 años de edad, dado que la Pensión Mujeres Bienestar abarca el grupo de 60 a 64 años.

Aunque, la buena noticia es que esas mujeres pasan automáticamente a la Pensión de Adultos Mayores. Es decir que al mes siguiente de haber cumplido 65 años, cobrarán 6,400 pesos bimestrales.