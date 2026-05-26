Última Semana de Pagos de Bienestar: ¿Cuántos Depósitos Quedarían de la Pensión en 2026?

Esta miércoles concluye el Calendario de Pagos del Bienestar para adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad de mayo 2026

Beneficiarios Pensión Bienestar. Cuántos Pagos quedan de la Pensión Bienestar 2026¿Eres beneficiario de la Pensión Bienestar 2026? Conoce cuántos bimestres restan de pago en 2026 para adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Foto: X Ariadna Montiel .

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Última Semana de Pagos de Bienestar: ¿Cuántos Depósitos Quedarían de la Pensión en 2026?