Calendario de Pagos Pensión Bienestar Noviembre 2026: Fechas para Adultos Mayores y Mujeres

Leticia Ramírez Amaya presentó el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre 2026 para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años de edad, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Por ello, acá te traemos las fechas en qué depositan el apoyo económico que va de los 6,400 pesos a los 1,650 pesos, según las letras que cobran por día, de acuerdo con los apellidos de los beneficiarios.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en noviembre 2026?

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, la titular de la Secretaría de Bienestar dio a conocer cuándo se paga la última pensión del año, es decir del bimestre de noviembre y diciembre 2026.

De acuerdo con el calendario, el pago para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras iniciará hasta el próximo lunes 3 de noviembre de 2026 y va a terminar hasta el próximo día 27 del mismo mes.

Como ya es costumbre en los programas sociales del Bienestar, la dispersión del apoyo durará casi todo el mes y se realizará por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Fechas del calendario de pagos de la Pensión Bienestar noviembre 2026

Se trata del sexto pago de la pensiones Bienestar y si eres beneficiario y quieres saber cuándo te pagan, acá te dejamos la lista oficial de letras a las que depositan por día:

Letra A: Martes 3 de noviembre 2026.

Letra B: Miércoles 4 de noviembre 2026.

Letra C: Jueves 5 y viernes 6 de noviembre 2026.

Letra D, E, F: Lunes 9 de noviembre 2026.

Letra G: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre 2026.

Letra H, I, J y K: Jueves 12 de noviembre 2026.

Letra L: Viernes 13 de noviembre 2026.

Letra M: Martes 17 y Miércoles 18 de noviembre 2026.

Letra N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre 2026.

Letra P, Q: Viernes 20 de noviembre 2026.

Letra R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre 2026.

Letra S: Miércoles 25 de noviembre 2026.

Letra T, U, V: Jueves 26 de noviembre 2026.

Letras W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre 2026.

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¿Cuánto paga la Pensión Bienestar 2026?

El pago del Bienestar corresponde al último bimestre del año, el de noviembre-diciembre 2026, por lo que los beneficiarios cobrarán alguno de los siguientes montos dependiendo del programa al que pertenecen:

Pensión Adultos Mayores 65 años: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3,100 pesos

Pensión Bienestar de Discapacidad: 3,300 pesos

Apoyo a Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Estos montos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar con la que cuentan los beneficiarios, en los días que lo indica el calendario de pagos de noviembre de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los afiliados.

PPP