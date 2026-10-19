Calendario de Registro Pensión Bienestar Octubre 2026: Días para Adultos Mayores y Mujeres

Leticia Ramírez Amaya anunció el calendario de registro de la Pensión Bienestar de octubre de 2026, y para que sepas cuándo te toca inscribirte, acá te traemos las fechas para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años.

Después de varios meses de espera, este lunes se confirmó el nuevo periodo de inscripciones de los programas sociales que ofrecen 6,400 pesos a personas mayores de 65 años y 3,100 a mexicanas de 60 a 64 años.

¿Cuándo es el registro de la Pensión Bienestar en octubre 2026?

Las inscripciones para adultos mayores y mujeres se realizarán del 19 al 25 de octubre de 2026, por lo que los interesados solo tendrán una semana para tramitar su incorporación.

El registro de estos dos programas sociales se realiza de forma presencial en los módulos del Bienestar, los cuales están ubicados en diferentes partes del país. Para ubicar el más cercano a tu domicilio debes ingresar a la siguiente página: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx y seleccionar tu entidad y municipio.

Calendario de registro de Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres

Como ya es una tradición de los programas sociales, las inscripciones se realizarán en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes. Estas son las fechas:

Lunes 19 de octubre 2026: Letras A, B, C.

Martes 20 de octubre 2026: Letras D, E, F, G, H.

Miércoles 21 de octubre 2026: Letras I, J, K, L, M.

Jueves 22 de octubre 2026: Letras N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 23 de octubre 2026: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 24 de octubre 2026: Todas las letras.

Domingo 25 de octubre 2026: Todas las letras.

El horario de los módulos del Bienestar es de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los interesados deben acudir con los siguientes documentos para que tu solicitud de incorporación a la sea exitosa y puedan comenzar a recibir el apoyo económico:

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

Es importante señalar que este registro es exclusivo para hombres de 65 años y mujeres de 60 años en adelante, ya que no se abrieron inscripciones para personas con discapacidad ni madres trabajadoras.

PPP