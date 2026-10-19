Sociedad

Quitan Permiso a 5 Empresas que Validan Facturas por Operar con Factureras

Este comportamiento se detectó en siete empresas autorizadas por el Estado, hasta el momento, se revocó la autorización a cinco de ellas

Quitan Permiso a 5 Empresas que Validan Facturas por Operar con FacturerasOficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Foto: Cuartoscuro

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