Quitan Permiso a 5 Empresas que Validan Facturas por Operar con Factureras

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) descubrió que siete empresas con la autorización para validar facturas electrónicas hacían transacciones con corporaciones que aparentaban acuerdos comerciales conocidos como “factureras”.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó, a través de un comunicado, que lo anterior lo detectó luego que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó una auditoría a los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet a empresas autorizadas por el Estado.

Se precisó que, tras detectarse dicho comportamiento en siete empresas proveedoras de certificación que realizaban operaciones con empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), la autoridad fiscal, hasta el momento, revocó la autorización de cinco de ellas, las cuales son:

Facturadoelectronico.com

DigiFact

FactoreYa

EdiFactMx

Comercio Digital

A las otras dos, de las que no se revelaron los nombres, se les mantiene en proceso de revocación. Además, se destacó que las siete empresas implicadas validan aproximadamente el 20.53% de la facturación nacional.

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará realizando acciones de supervisión en el ámbito de su competencia y continuará los procedimientos correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial Federal, así como las acciones para prevenir y sancionar las operaciones fiscales simuladas (factureras), coadyuvando en el combate que realiza el Estado mexicano contra la evasión fiscal”, aseguró la dependencia.

HVI