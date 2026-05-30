Sheinbaum Inaugura Obras en el AICM: “Es un Compromiso Cumplido”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este sábado 30 de mayo la primera etapa de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a pocos días del arranque del Mundial de Futbol 2026, programado para el próximo 11 de junio.

Durante el evento, la mandataria destacó la importancia del aeropuerto capitalino y recordó el debate que existió hace años sobre su posible cierre para dar paso al proyecto aeroportuario de Texcoco.

“Querían cerrar el AICM y hacer el de Texcoco. Entonces estaba Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México y yo era secretaria de Medio Ambiente siempre dijimos que era absurdo cerrar este aeropuerto”, expresó Sheinbaum durante su discurso.

La presidenta aseguró que actualmente el país cuenta con dos aeropuertos estratégicos: el AICM y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los cuales forman parte del sistema aeroportuario del Valle de México.

También señaló que durante las obras fueron detectadas instalaciones muy antiguas, algunas de ellas de 1929, especialmente en sistemas hidráulicos y eléctricos. “Todas las líneas de agua potable y electricidad todavía estaban ahí. Hay una parte muy importante que no se había renovado”, afirmó.

“Es un compromiso más cumplido. ¡Que viva el AICM, la Ciudad de México y viva México!”, destacó la presidenta.

Proyecto de remodelación

La intervención forma parte de un programa de modernización por el Grupo Aeroportuario Marina, con el objetivo de mejorar la operación, seguridad y experiencia de los pasajeros en un aeropuerto que durante años acumuló críticas por deterioro, filtraciones, saturación y fallas operativas.

Autoridades aeroportuarias informaron que en enero comenzaron 106 proyectos de remodelación integral sin afectar el servicio ni las operaciones aéreas. La primera fase quedó concluida antes de la llegada masiva de visitantes por la Copa del Mundo.