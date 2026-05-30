Sheinbaum Inaugura Obras en el AICM: “Es un Compromiso Cumplido”

Autoridades aeroportuarias informaron que en enero comenzaron 106 proyectos de remodelación integral sin afectar el servicio ni las operaciones aéreas

Claudia Sheinbaum Inauguración de obras en AICM. Foto: PresidenciaClaudia Sheinbaum Inauguración de obras en AICM. Foto: Presidencia

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