Reportan Temblor, pero No Sonó Alerta Sísmica en CDMX: ¿Qué Pasó Hoy 15 Octubre 2026?

Un posible temblor fue detectado este jueves en la costa de Guerrero, sin que se activara la Alerta Sísmica, informó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

El movimiento se registró a las 12:16:34 horas, el sensor más cercano se ubicó a 10 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero.

El organismo explicó que el temblor no ameritó la alerta debido a que la estimación de energía calculada durante los primeros segundos no superó los niveles establecidos para activar el sistema.

La Alerta Sísmica opera mediante un sistema de detección y comunicación automática que permite identificar temblores y enviar avisos anticipados.

Según el C5 de la Ciudad de México, el proceso comienza cuando ocurre un sismo y los sensores ubicados en la zona de cobertura detectan el movimiento. El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), mediante el SASMEX, activa la alerta.

Cuando se cumplen los criterios establecidos, la señal se transmite a través de antenas de radio hacia los sistemas receptores de las ciudades contempladas. En la capital del país, el aviso llega al sistema del C5, que activa automáticamente la difusión de la Alerta Sísmica.

El procedimiento no requiere que una persona decida manualmente si debe emitirse el aviso, ya que la activación depende del análisis automático de los datos registrados por los sensores.

FBPT