Sociedad

Reportan Temblor, pero No Sonó Alerta Sísmica en CDMX: ¿Qué Pasó Hoy 15 Octubre 2026?

La energía estimada durante los primeros segundos no alcanzó el umbral necesario para emitir el aviso preventivo

Simulacro NacionalPersonas participan en un Simulacro Nacional. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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