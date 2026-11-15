Sociedad

Temblor Hoy en México: Magnitud de Los Últimos Sismos Registrados Por el SSN

El Servicio Sismológico Nacional brinda detalles de la reciente actividad sísmica en el país; conoce aquí cómo prepararte en caso de emergencia

Instalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional. Foto: UNAMInstalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional. Foto: UNAM

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