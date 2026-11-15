Temblor Hoy en México: Magnitud de Los Últimos Sismos Registrados Por el SSN

Este 15 de noviembre de 2026, México amaneció con nuevos sismos en la región sureste, por lo que aquí te informamos cuál fue su magnitud y ubicación exacta, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

También te compartimos los consejos de expertos sobre lo que debe contener tu mochila de emergencia y cómo elaborar tu plan familiar de protección civil.

Temblor en México Hoy

En redes sociales, el SSN brindó todos los detalles de la actividad sísmica de las últimas horas en el país.

Informó que este domingo, en punto de las 05:19 horas, se registró un temblor magnitud 4.0 en Chiapas. Exactamente, tuvo epicentro a 111 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Más tarde, a las 09:16 horas, ocurrió otro temblor en la entidad, ahora de magnitud 4.2 y con epicentro a 25 km al noreste de Villaflores.

Después, a las 10:57 horas, un nuevo sismo magnitud 4.1 ocurrió a 65 km al noroeste de Cintalapa, también territorio chiapaneco.

Según información del organismo —dada a conocer luego del temblor magnitud 7.4 en este mismo estado en julio pasado— Chiapas es una de las entidades con mayor sismicidad en la República Mexicana.

Esto se debe al contacto convergente entre importantes placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”.

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¿Qué debe contener la mochila de emergencia?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la mochila de emergencia ayuda a sobrevivir las primeras horas de un desastre. Por lo cual, recomendó prepararla con los artículos como:

Linterna: El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.

Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.

Agua: Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.

Ropa abrigadora: Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

Encendedor o cerillos.

Silbato: Para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.

Copia de las llaves de casa.

Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

Según el Cenapred, este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren y las características propias del lugar.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1. Detectar y reducir riesgos: Revisar el estado de la construcción de la casa, el mantenimiento de las instalaciones (agua, gas, luz) y el mobiliario (libreros, repisas).

Paso 2. Diseñar rutas de evacuación: Trazar las salidas más próximas y seguras, para lo cual se puede elaborar un croquis sencillo de la casa y sus alrededores.

Paso 3. Tomar la mejor decisión: Analizar primero a qué peligro se está expuesto (deslizamiento de laderas, sismo, incendio, ciclón tropical, inundaciones) y consultar las recomendaciones específicas de cada momento: antes, durante y después del impacto de un fenómeno.

Paso 4. Realizar simulacros: Estos ejercicios de protección civil permiten comprobar anticipadamente si las acciones de preparación son eficientes, así como corregirlas para estar bien entrenados y poder actuar correctamente ante desastres.

SPB