Tiembla en México Hoy 25 de Mayo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Lunes

Conoce aquí los detalles de los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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México registra varios sismos hoy. Conoce los detalles y cómo prepararte con una mochila de emergencia según Cenapred.

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