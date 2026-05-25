Tiembla en México Hoy 25 de Mayo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Lunes

Este lunes 25 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó nuevos sismos en la República Mexicana, por lo que aquí en N+ te informamos sobre el lugar en el que ocurrieron y su magnitud.

Además, te compartimos los consejos de expertos sobre lo que debe contener tu mochila de emergencia. ¡Toma nota!

¿Sabías que?

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra.

La liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.

La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.

Para calcular la energía y determinar la magnitud de un temblor, se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos.

Sismos hoy 25 de mayo 2026

Según información del Sismológico Nacional, este lunes 25 de mayo suman hasta el momento los siguientes temblores:

02:02 horas: Sismo magnitud 4.2, a 27 km al suroeste de Frontera, Tabasco .

03:03 horas: Sismo magnitud 4.2, a 118 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas .

05:34 horas: Sismo magnitud 4.0, a 24 km al sur de Teloloapan, Guerrero .

07:03 horas: Sismo magnitud 4.1, a 77 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 24 km al SUR de TELOLOAPAN, GRO 25/05/26 05:34:53 Lat 18.15 Lon -99.92 Pf 54 km pic.twitter.com/ttUL8dAjFJ — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 25, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Mochila de emergencia

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la mochila de emergencia ayuda a sobrevivir las primeras horas del desastre. Por lo cual, recomendó prepararla con los siguientes artículos:

Linterna : El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.

Radio sin internet, TV ni redes de telefonía : Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.

Agua : Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.

Ropa abrigadora : Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

Encendedor o cerillos.

Silbato : Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.

Copia de las llaves de tu casa.

Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

Con información de N+.

spb