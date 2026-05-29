¿Tembló Hoy en México? Esta es la Magnitud y Epicentro de Sismos Este 29 de Mayo 2026
Este viernes, inició con actividad sísmica en México; conoce las magnitudes y epicentros de este 29 de mayo de 2026
Escucha este artículo
Este viernes, inició con actividad sísmica en México; conoce las magnitudes y epicentros de este 29 de mayo de 2026
Escucha este artículo
Este día comenzó con actividad sísmica en diferentes lugares de México, en N+ te compartimos cuál es la magnitud y epicentro de los sismos de hoy, 29 de mayo de 2026.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el primer sismo de este viernes ocurrió en Salina Cruz Oaxaca, tuvo una profundidad de 16.8 kilómetros (km), con una magnitud de 4, ocurrió a la 1:14 de la madrugada.
A las 3:46 horas, el SSN reportó un temblor de magnitud 4.0, ubicado a 67 kilómetros al noroeste de Matías Romero, Oaxaca, con una profundidad de 9.4 kilómetros.
En Tabasco también se registró actividad sísmica. A las 03:10 horas ocurrió un sismo de magnitud 4.3 con epicentro a 11 kilómetros al noreste de Ocuiltzapotlán, con una profundidad de 12.5 kilómetros.
A la 1:53 horas se detectó un temblor de magnitud 4.0 a 79 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca, con una profundidad considerable de 146.4 kilómetros
FBPT