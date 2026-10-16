Sociedad

Trasladan a 49 Reos de Cárceles en Sinaloa a Otros Estados Luego de Riñas

Los reclusos proceden de los centros penitenciarios El Castillo en Mazatlán y Aguaruto en Culiacán; no se reveló cuáles son las cárceles a donde fueron llevados

CuartoscuroCuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+