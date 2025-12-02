La Cura Fest: Carin León Anuncia su Primer Festival de Música Organizado en Hermosillo

Carín León anunció el primer festival de música organizado por él mismo que llevará por nombre “"La Cura Fest"”.

El cantautor reveló que el evento se llevará acabo en la Expongan de Hermosillo, Sonora, el próximo sábado 14 de marzo del 2026.

Los boletos para el festival de música se pondrán a la venta el día 5 de diciembre a partir de las 11:00 am.

¿Quiénes son los artistas que estarán en “La Cura Fest”?

El día de hoy se anunció el festival organizado por Carin León y hasta el momento no se tiene conocimiento de los artistas que acompañarán al cantautor hermosillense.

En la publicación realizada en la cuenta de “"La Cura Fest"” menciona que estarán próximos a revelar los artistas que lo acompañarán el próximo 14 de marzo.

“Y aguas, porque en corto vas a conocer a los compas que lo van a estar acompañando en esta experiencia que va a estar de aquellas”, se lee en el post de Instagram.

