Arrestan a Sujeto en Posesión de Droga en Hermosillo; Contaba con 18 Órdenes de Aprehensión

Luego de que Francisco Javier “N”, de 42 años, fue arrestado en posesión de drogas, durante un operativo realizado el sábado en la colonia El Sahuaro, de Hermosillo, se le encontró que tiene pendiente un total de 18 órdenes de aprehensión por diversos delitos, verificados en consulta en bases institucionales.

En las labores de seguridad, participaron elementos de la Policía Municipal, militares, agentes de la AMIC y PESP, quienes, advirtieron una actitud evasiva en el sujeto, quien corrió sobre la calle Jesús Siqueiros.

Arrojó una bolsa con 28 envoltorios de droga

Durante la persecución arrojó una bolsa que en su interior tenía 28 envoltorios, con un peso total de 38 gramos de una sustancia blanca y granulada con características del crystal.

Fue a las 11 y media de la mañana cuando lo interceptaron en las calles Juan de Dios Bojórquez y Jesús Siqueiros, y se le aseguró un arma de fuego calibre 9 mm, la cual contaba con un tiro y 03 cartuchos útiles en el cargador.

Reportera: Fernanda Romero N+

Historias recomendadas:

JGMR