Aseguran 13 Millones 769 Mil Dosis de Diferentes Drogas tras Operativo en Huatabampo, Sonora
Autoridades estatales dieron a conocer el decomiso de casi 14 millones de dosis de diferentes drogas tras un operativo llevado a cabo en la ciudad de Huatabampo, al sur de Sonora
Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), lograron la detención de Luis Ángel “N”, en posesión de un cargamento de drogas en el municipio de Huatabampo.
Información en desarrollo..