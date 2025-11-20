Aseguran 13 Millones 769 Mil Dosis de Diferentes Drogas tras Operativo en Huatabampo, Sonora

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), lograron la detención de Luis Ángel “N”, en posesión de un cargamento de drogas en el municipio de Huatabampo.

Información en desarrollo..

