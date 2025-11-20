Inicio Sonora Aseguran 13 Millones 769 Mil Dosis de Diferentes Drogas tras Operativo en Huatabampo, Sonora

Aseguran 13 Millones 769 Mil Dosis de Diferentes Drogas tras Operativo en Huatabampo, Sonora

Autoridades estatales dieron a conocer el decomiso de casi 14 millones de dosis de diferentes drogas tras un operativo llevado a cabo en la ciudad de Huatabampo, al sur de Sonora

Aseguran 13 Millones 769 Mil Dosis de Diferentes Drogas tras Operativo en Huatabampo, Sonora. Foto: SonoraSeguridad

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), lograron la detención de Luis Ángel “N”, en posesión de un cargamento de drogas en el municipio de Huatabampo.

 

Información en desarrollo..
 

Inseguridad en Sonora
