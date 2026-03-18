Autorizan Prisión Domiciliaria a Exsecretario de Educación y Cultura de Sonora

Un juez penal autorizó que el exsecretario de Educación y Cultura de Sonora, José Víctor “N”, continúe su proceso legal bajo prisión domiciliaria, tras modificar la medida cautelar que anteriormente lo mantenía internado en un Centro de Reinserción Social.

La resolución fue emitida durante una audiencia de revisión de medidas cautelares en el Distrito Judicial 1 de Hermosillo, donde el juzgador determinó viable el cambio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

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José Víctor “N” enfrenta acusaciones por presunto desvío de recursos públicos

El exfuncionario enfrenta acusaciones por peculado e incumplimiento de un deber legal, derivadas de la presunta desviación de recursos públicos entre 2018 y 2021, a través de la contratación de un esquema de beneficios múltiples con una empresa privada.

Para tomar la decisión, el juez consideró evaluaciones en materia de psicología y criminología, así como la conclusión del periodo de investigación complementaria, concluyendo que no existe riesgo de interferencia en el proceso judicial.

Pese a la modificación de la medida cautelar, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora informó que José Víctor “N” seguirá vinculado a proceso y adelantó que impugnará la resolución mediante un recurso de apelación.

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