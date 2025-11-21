Mueren Dos Hombres Agredidos a Balazos en Colonia Tierra Nueva, en Hermosillo
N+
Una agresión armada dejó a dos personas sin vida, en la colonia Tierra Nueva, cuyos responsables no pudieron ser detenidos al momento.
Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este viernes en la colonia Tierra Nueva, al norponiente de Hermosillo, luego de que un grupo de hombres armados arribó en dos vehículos y abrió fuego contra ellos en plena vía pública.
El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde, sobre la calle Estepas, entre Océano Oriente y Océano Poniente, donde quedó sin vida Octavio, de 35 años, quien presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego. En el lugar se aseguraron casquillos calibre 9 milímetros.
La segunda víctima, identificada como José Eduardo, fue trasladada de emergencia a un hospital, donde perdió la vida minutos después debido a la gravedad de las lesiones.
Hombres armados dispararon directamente contra las víctimas
De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, dos vehículos sedán llegaron a la zona y de ellos descendieron tres hombres jóvenes vestidos de oscuro, quienes dispararon directamente contra los dos hombres antes de huir.
Autoridades confirmaron que Octavio contaba con antecedentes penales por robo y narcomenudeo registrados entre 2009 y 2023, por lo que la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque y ubicar a los responsables.
con información de Gustavo Moreno
ABM