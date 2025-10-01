Agresión Armada Deja a una Persona Herida en Colonia Adolfo de la Huerta, al Sur de Hermosillo

Un hombre resultó herido a balazos la tarde de este miércoles, 1 de octubre, en la colonia Adolfo de la Huerta, al sur de la ciudad de Hermosillo, activándose el Código Rojo de las corporaciones policiales.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:45 de la tarde sobre la calle Pintores, casi esquina con Artesanos, donde vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego en contra de una persona, de identidad desconocida.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública confirmaron que en el lugar había una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego, quien fue trasladada de inmediato a un hospital abordo de una unidad de la Cruz Roja.

Mientras tanto, la zona quedó acordonada y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, iniciaron con las indagatorias pertinentes.

Sin embargo, hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

Aumentan hasta un 39% los homicidios durante septiembre en Hermosillo

Un aumento del 39% en el homicidio doloso se registró durante septiembre en la ciudad de Hermosillo, con respecto al mes anterior, pues pasó de 23 muertes violentas en agosto a 32 el mes recién concluido.

Cabe destacar que los meses de julio y agosto eran hasta entonces los más violentos en lo que iba del 2025 para la capital sonorense, con por lo menos 23 asesinatos registrados en notas periodísticas, pero quedaron desplazados por septiembre.

El desglose es de 25 asesinatos reportados en el momento, tres de ellas mujeres, por lo menos siete cuerpos en estado de descomposición con signos de violencia y dos calcinados encontrados por colectivos; así como nueve lesionados, una de ellas mujer.

Las colonias donde se presentaron los ataques que dejaron personas sin vida fueron, en el sector centro: el Coloso Bajo, Coloso Alto, Centenario y El Jito; en el sur la López Mateos, Los Olivos, Quintas del Sol y Villas del Sur; norponiente Privadas del Real, Real del Cardo, Solidaridad, Bicentenario y Villas de San Lorenzo; al poniente en Los Viñedos, La Cholla y Los Arroyos; mientras que en el norte la Insurgentes, Los Ángeles, San Benito y Ley 57.

En la zona rural oriente se presentaron en el campestre Real del Alamito, San Pedro El Saucito y Mesa del Seri, también a espaldas del Aeropuerto Internacional de Hermosillo y en la salida sur, carretera Hermosillo-Guaymas.



Asimismo, se encontraron los cuerpos sin vida de cuatro hombres en un parque público de la colonia Vista Real, flotando en una laguna de aguas negras de un campo agrícola de la Costa e Hermosillo, otro en el interior de una vivienda en San Bosco y en lo alto del Cerro de la Sauceda, de los cuales no se ha esclarecido las causas de la muerte.

Otros hechos violentos que se registraron en septiembre fueron la liberación de dos hombres torturados en un domicilio de la colonia Olivares, el 20 de septiembre, con la detención de cinco personas, dos de ellas menores de edad.

También el 25 de septiembre, un guardia de seguridad fue detenido por detonar un arma de fuego en un baldío, ubicado a espaldas de una primaria en Villa de Seris; y el último del mes, un sujeto logró escapar a la agresión que fue objeto corriendo por techos de las casas en Pueblitos.

con información de Gustavo Moreno.

ABM