Agresión Armada Deja a Persona Sin Vida en el Centro de Hermosillo; Autoridades Investigan
N+
Una persona resultó sin vida luego de un ataque armado en la colonia Centro de Hermosillo
Una agresión armada en las calles San Luis Potosí y Zoila Reyna de Palafox, en el Centro de Hermosillo, dejó al menos una persona sin vida, en hechos registrados alrededor de las 7:00 de la noche del martes, 2 de diciembre.
Elementos de la Policía Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el Ejército Mexicano, resguardaron el lugar para comenzar con las diligencias correspondientes, mientras que personal de Servicios Periciales se encargó del levantamiento de indicios para la investigación.
Asimismo, el Servicio Médico Forense realizó el traslado del cuerpo para la necropsia legal y continuar con el esclarecimiento de los hechos.
Encuentran a mujer sin vida en colonia Paseo de Palmas en Hermosillo
En un domicilio de la colonia Paseo de Palmas, al norte de Hermosillo, una mujer de 27 años fue encontrada sin vida, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad.
El fallecimiento se reportó alrededor de las 11:00 de la mañana, en avenida fuente de la alegría y fuente del paseo, donde las autoridades encontraron el cadáver de una mujer, cuya identidad se mantiene desconocida.
Tras darse aviso al Ministerio Público, las autoridades investigan las causas de la muerte.
con información de Gustavo Moreno
ABM