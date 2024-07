Buscan a Hombre Desaparecido en Mar de Bahía de Kino en Sonora

Un hombre ,quien no ha sido identificado, y del cual se desconoce su edad, es buscado en aguas de Bahía de Kino, luego de que desapareció la tarde del lunes, por lo que diversos cuerpos de emergencia realizan un operativo mar adentro.



Alrededor de las 07:45 de la tarde, un joven de 25 años de edad pidió ayuda al número de emergencias 911, ya que escuchó gritos de auxilio, por lo que ingreso al mar en búsqueda de la persona, nadó alrededor de 80 metros, pero no lo encontró.



Esto ocurrió en el área del muelle ubicado en Kino Pueblo, de donde no se sabe si el hombre cayó o se lanzó al mar, pero de inmediato se inició la búsqueda por parte de Bomberos de Hermosillo, Capitanía de Puerto, Policía Municipal, paramédicos de la Cruz Roja e incluso civiles, pero al caer la noche tuvieron que suspender la búsqueda.



A las 05:30 de la mañana del martes el personal del Grupo Operativo de Rescate Acuático, GORA, de Bomberos Hermosillo reinició la búsqueda utilizando jet skis y otros vehículos acuáticos, pero no ha sido posible la localización de la persona.



Detienen a joven por tirarse de muelle en Bahía de Kino

Un joven de 22 años de edad, identificado como Brayan Roberto “N”, fue detenido por la Policía Municipal luego de ser sorprendido en lo alto de la techumbre de pérgolas en el muelle de Bahía de Kino para tirarse clavados.

A las 04:49 de la tarde del domingo, los oficiales realizaban recorridos de vigilancia cuando en calles Kino y Miramar, donde se ubica la recién reabierta infraestructura detectaron al joven que ponía en riesgo su integridad física y la de terceros, por lo que de inmediato lo detuvieron.

César Ovier Quintero Pérez, vocero del Departamento de Tránsito Municipal, explicó que la Policía Preventiva estuvo al pendiente de eso, dado que fueron muchos los jóvenes que lo usaron de trampolín, a pesar de estar prohibido.

Se instaló un reglamento ahí en la entrada, que no puede decir que no lo observaste, no te va a quitar más de 30 segundos pararte, leer cuáles son las indicaciones y pues evitar exponerse a algún siniestro, recuerden que son aproximadamente entre tres y cuatro metros de altura, más agréguenle lo del techo, estamos hablando mínimo de siete metros, una caída de siete metros sobre una barra de madera pues creo que sería fuerte, terminaríamos ocasionando una lesión grave

Asimismo, indicó que el incumplimiento al reglamento representa una falta administrativa, por lo que quienes sean sorprendidos saltando del muelle serán presentados al Juzgado Cívico para ser sancionados.

Con información de Roberto Bahena.

