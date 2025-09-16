Camión de Transporte Urbano se Incendió Totalmente Frente al IMSS, en Hermosillo

Un camión del transporte público se incendió por completo frente a la clínica 14 del IMSS en Hermosillo, lo que generó alarma entre transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona, aunque no se presentaron personas lesionadas.

El siniestro ocurrió poco después de las 8 de la mañana del martes, cuando la unidad SID 0129 de la línea 18 Circuito Hospital, avanzaba sobre la avenida tecnológico de Poniente Oriente, casi esquina con República de Cuba y presentó una falla en el motor por fuga de combustible.

Aunque la unidad estaba en servicio, no llevaba pasajeros en ese momento, por lo que únicamente viajaba el conductor, quien logró salir ileso antes de que las llamas consumieran el camión en su totalidad.

El Instituto de Movilidad y Transporte de Sonora informó que la empresa concesionaria había reportado previamente una disminución en la potencia del vehículo.

Tras el reporte, al 911, elementos del Departamento de Bomberos acudieron y sofocaron el incendio.

Suman tres camiones incendiados este 2025

Esta es la tercera unidad del transporte público de Hermosillo que se incendia en lo que va del año, pues el 26 de marzo pasado se incineró un autobús de la línea 10 en el cruce de la calle Navojoa y Quiroga.

Posteriormente, el 30 de julio, en el bulevar Cárdenas, entre Olivares y López del Castillo, también fue siniestrado otro camión de la línea 4, ambos también por fallas mecánicas.

con información de Roberto Bahena.

