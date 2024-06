Cantante Virlán García Comparte Mensaje tras Asesinato de su Hermana en Sonora

Tras darse a conocer el asesinato de su hermana Dayana 'N', el cantante de regional mexicano Virlán García publicó a través de redes sociales un conmovedor mensaje donde muestra su tristeza ante la tragedia por la que atraviesa su familia.

Hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando mas me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno. Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto por que no lo merecías y hubiera preferido mil millones de veces que hayas sido tú quien escriba unas palabras en despedida para mí en este día tan triste