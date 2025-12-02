Capturan a Sujeto por Intento de Feminicidio contra su Expareja Sentimental, en Hermosillo
El sujeto contaba con una orden de aprehensión por presuntamente intentar privar de la vida a su expareja sentimental, en Hermosillo.
Uriel Ismael "N" fue capturado por agentes de la AMIC el 28 de noviembre pasado, en calles de la colonia Villas del Cortez, en Hermosillo, al contar con una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de su expareja sentimental, de nombre Carolina.
Los hechos se remontan a marzo del 2021, cuando el sujeto presuntamente comenzó a ejercer violencia y control sobre la víctima debido a celos excesivos y le exigió abandonara su trabajo.
Al negarse, el imputado la golpeó con puños en varias partes del cuerpo, lo que es considerado por la autoridad intento de homicidio por razones de género.
El imputado tiene antecedentes penales por diversos delitos
La Fiscalía de Justicia del Estado informó que el imputado tiene antecedentes criminales desde 2001, por privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, robo de vehículos, robo con violencia y violencia familiar.
con información de Gustavo Moreno
ABM