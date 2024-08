Confirma FGR Participación de Niños con Grupos Criminales en Sonora

En Sonora se han detenido a varios niños y jóvenes que son reclutados y utilizados por grupos del crimen organizado, aceptó Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República.

Indicó que los más recientes han sido tres en el municipio de Átil, los cuales son niños de entre 11 y 13 años de edad, el 11 de agosto pasado, quienes fueron detenidos armados con fusiles de asalto.

Estos que me estoy refiriendo son de Átil, pero también ha habido en otros eventos que ya los precisaré en otro momento, porque los tengo que tener registrados, pero sí ha habido. Pero yo siempre he dicho eso, la responsabilidad de los padres, yo creo que los padres deben de tener incluso responsabilidad penal, vamos a irnos hasta allá ¿Por qué? Porque no tuvieron la vigilancia de los hijos, a veces ni siquiera los procuran, ni siquiera procuran qué le pasó al hijo, dicen no es, que yo sabía que andaban en actos indebidos, con gente que no corresponde y hasta ahí llega su misión.