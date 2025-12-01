A Un Mes de la Explosión en Waldo’s: Los Rostros de las 24 Víctimas de la Tragedia en Hermosillo

El 1 de noviembre del 2025, ocurrió una trágica explosión seguida de un incendio en la tienda Waldo´s en el Centro de Hermosillo, Sonora. Este hecho cobró la vida de 24 personas y dejó a 15 más lesionadas, incluyendo menores de edad.

El fuego que envolvió la tienda Waldo´s, fue reportado el sábado a las 15:06 horas de la tarde, dando inicio a una jornada de incertidumbre y zozobra para los ciudadanos. De acuerdo a testimonios de sobrevivientes y personas cercanas al lugar momentos antes se presentaron varios apagones que derivó una fuerte explosión y una llamarada, que rápidamente alcanzó a dos vehículos estacionados y el interior de la tienda.

Elementos del Departamento de Bomberos, paramédicos de Cruz Roja y agentes de corporaciones policiales de diferentes órdenes de gobierno acudieron al sitio para atender la emergencia en las calles Dr. Noriega y Matamoros.

Para eliminar riesgos de propagación, las llamas fueron controladas por los bomberos ante la mirada de decenas de personas que momentos antes habían reportado una densa columna de humo negro elevarse sobre el establecimiento.

Los comercios aledaños fueron evacuados gradualmente, mientras las autoridades aseguraron el perímetro cerrando la circulación vehicular en varias calles del primer cuadro de la capital sonorense, permitiendo realizar maniobras que se extendieron durante varios minutos en los cuales la gente apenas podía asimilar la magnitud de la tragedia, mientras que ambulancias y vehículos del Servicio Médico Forense entraban y salían del área asegurada.

Para la mañana del domingo 2 de noviembre, el Centro de Hermosillo inició un nuevo día envuelto en luto y consternación. El sitio continuaba asegurado por las autoridades, mientras que los ciudadanos colocaban ofrendas como flores, coronas, veladoras, dulces, juguetes y comida para honrar la memoria de las víctimas el Día de Muertos.

¿Quiénes son las víctimas que perdieron la vida en la explosión de Waldo´s en Hermosillo?

1. Johana Guadalupe Hernández Sánchez

Era una joven estudiante de la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional en la Universidad de Sonora y empleada de Waldo´s. Compañeros y amigos la recordaron como una joven dedicada y le colocaron un altar en su honor además de marchar al interior de la Unison partiendo desde la Licenciatura de Sociología hasta llegar al edificio donde Johana Guadalupe tomaba clases.

Durante la marcha organizada por la Sociedad de Alumnos una de sus amigas más cercanas pidió que la recordaran con respeto y amor.

Fue alguien importante en nuestras vidas. No se vale que solo le pongan que fue una cajera que trabajaba en Waldo´s, ella fue alguien, ella era una estudiante, era una amiga, una hermana mayor

2. María Guadalupe Pérez Galván

El día del accidente acudió junto a su esposo Julio Cesar, a la tienda Waldo´s a comprar velas para realizar un rezo para su hijo, su madre la describe como una persona noble y que nunca tuvo problemas con su salud.

Era una persona trabajadora, esto me duele mucho

3. Julio Cesar Salas

Era vecino de la colonia Amapolas, acudió a la tienda Waldos acompañando a su esposa María Guadalupe, fue recordado con cariño por sus familiares y despedido junto a su compañera de vida en el Panteón Municipal al norte de Hermosillo.

Sus cuerpos fueron encontrados e identificados en la SEMEFO por sus familiares, ya que en los hospitales no fueron localizados.

4. María Luz Tánori Barba

Originaria de Sahuaripa, perdió la vida junto a su esposo, vecinos de la colonia Nuevo Hermosillo, lugar donde el matrimonio residía, lamentaron profundamente su pérdida a través de redes sociales.

Mis condolencias a la familia, por la pérdida de la Sra. Luz y su esposo, vecinitos de aquí de la Nuevo Hermosillo, Dios los tenga en su santa gloria, que en paz descansen

Mi más sentido pésame por la pérdida de Don Joaquín y la Señora Luz, que Dios los tenga en su santa gloria, que desgracia tan grande

5. Joaquín Ortiz Munguía

Fue descrito como un hombre bondadoso y un trabajador ejemplar de una tintorería local, a la cual perteneció por más de 30 años. El día del accidente se encontraba junto a su esposa María Luz Tánori, al interior de la tienda Waldos.

Además la Universidad de Sonora a través de un comunicado, también lamentó la muerte de Joaquín, quien fue padre de uno de los trabajadores que forman parte de la Televisión Universitaria, asegurando que su legado y su memoria permanecerán en la comunidad.

6. Carmen Cecilia Aguilar Tirado “Carmelita”

Fue trabajadora en el Gobierno del Estado de Sonora durante muchos años y vecina de la colonia Centenario. Tras la explosión, Carmelita estuvo en calidad de desaparecida durante muchas horas, por lo que su hermano escribió en redes sociales pidiendo ayuda para poder localizarla. Posteriormente confirmaron su muerte.

El 5 de noviembre fue despedida en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima por amigos y familiares. Uno de sus amigos escribió:

Ella tenía que regresar para estar en la fiesta del Día de Muertos, pero no para ser parte de ellos

7. Jesús Ana María Cortez Ríos

Tenía 25 años y era empleada de la tienda Waldo´s, ese sábado su familia le había pedido que no acudiera a trabajar y que se quedara en casa a pasar el día con ellos, pero Ana María se negó.

Soñaba con comprar una casa e irse a vivir junto a su novio, con quien mantenía una relación de más de 9 años.

Su madre, quien acudió a la marcha organizada por el Movimiento 5 de Junio, expresó que ella era una niña buena, muy noble y muy responsable. Usuarios de redes sociales recordaron la amabilidad y calidez con la que Ana María los recibía en la tienda.

8. Marcos González Ramírez

Era el subgerente de la tienda que se encontraba en turno el día de la explosión, “Marquitos” como lo llamaban de cariño murió el 1 de noviembre. Él fue recordado por su amabilidad con colegas del sector comercial y amigos, quienes lo describieron como un excelente compañero. En redes sociales lamentaron su perdida.

Ay Jefe Marcos no lo puedo creer

9. Carlos Arriola Ramírez

Originario de Guadalajara, Jalisco, pero residente de Hermosillo desde hace años, con 62 años de edad, perdió la vida en la explosión.

Extrabajador del Poder Judicial, era padre de dos hijas y abuelo de un pequeño, Carlos es recordado como un hombre noble y trabajador. Sus hijas, acudieron a Hermosillo tras la tragedia para reconocer el cuerpo y realizar los trámites correspondientes.

10. Jesús Francisco Cabrera Murrieta

Alumno de la Universidad Estatal de Sonora, vino desde el pueblo de Baviácora a Hermosillo para estudiar la Ingeniería en Software, la institución lamentó su pérdida a través de un comunicado.

11. Guadalupe Yamileth Córdova Campas

Joven originaria de Baviácora, estudiaba en la capital sonorense en la Universidad Pedagógica Nacional, Guadalupe soñaba con ser maestra. Sus compañeros de la Licenciatura en Pedagogía, realizaron un homenaje en las instalaciones de la universidad, para honrar su memoria, colocando veladoras, flores y globos blancos junto a su fotografía.

Francisco y Guadalupe, eran novios. Ambos murieron el día de la explosión y fueron llevados a Baviácora donde familiares y amigos les dieron el último adiós para ser enterrados juntos en el Panteón Municipal.

12. Don Marco Segundo

Trabajaba como paquetero en la tienda Waldo´s y perdió la vida tras resultar lesionado durante el incendió del pasado 1 de noviembre al interior de la tienda. Don Marcos logró sobrevivir en estado crítico de salud, pero debido a las graves quemaduras en el 90% de su cuerpo, lamentablemente murió 5 días después de estar hospitalizado.

Fue descrito por su hija como una persona muy fuerte, alegre y trabajadora. Convivía mucho con sus compañeros y se llevaba bien con la mayoría.

13. Guadalupe Castro

Lupita era una mujer joven de 24 años que murió estando embarazada en la explosión, ella y su esposo se casaron el año pasado 2024 y estaban esperando su primer bebé. A través de redes sociales Lupita y su pareja siempre se mostraron muy enamorados. Fue descrita como una mujer muy trabajadora que formaba parte de la CTM.

14. Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue descrito por su padre como un niño muy bailador, tenía 11 años y acudió a la tienda esa tarde para comprar flores junto con su madre y hermana embarazada para ir al panteón el Día de Muertos. Eran de creencias cristianas.

15. Maribel Castro Peralta

Maribel Castro era madre de 5 hijos, familiares la describen como una persona muy feliz, alegre y buena persona, además de que le gustaba mucho la música, ir a fiestas y estar en familia al igual que a sus otros dos hijos que murieron.

16. Zelma Adilene Quintero Roja, Danna y Rafael

Zelma perdió la vida ese día junto a sus dos hijos, Danna Alejandra Calderón Quintero de 8 años y Rafael Alejandro de 1 año y 8 meses.

Su padre la describió como una persona empática, excelente ser humano y compañera de trabajo. Fue despedida por todos sus compañeros en el hospital privado donde trabajaba como enfermera.

19. Karla Vannesa Cota Aguilar, Diego y José

Familia originaria del Poblado Miguel Alemán o la Costa de Hermosillo, el día del siniestro Karla se encontraba realizando compras al interior de la tienda junto a sus dos hijos José de Jesús López Cota, de 6 años y Diego Eleazar López Cota, de 9 años de edad.

Karla, siempre te recordaremos por la amabilidad que irradiabas, esperamos que tú y tus pequeños descansen en los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial, que cuidará de ustedes, en la vida eterna.

22. Edith Eloina Villa Santa Cruz y Corina

Vivían en el Ejido La Victoria, donde Edith se dedicaba a vender tamales y ceviche, al momento de la explosión ocurrida en el Centro de Hermosillo, se encontraba junto a su hija Corina, realizando compras en Waldo´s.

Varias personas la recordaron como una persona trabajadora. Edith tenía 2 hijas más.

24. Mujer de Caborca de 38 Años

Se tiene conocimiento oficial de la muerte de una mujer originaria de Caborca de 38 años de edad. Sin embargo, a un mes de la tragedia sigue sin conocerse su rostro e identidad.

ABM/KRRC