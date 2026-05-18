Detienen a Presunto Asesino de Mujer de 70 Años con Arma Blanca en Hermosillo

Luego de presuntamente asesinar a una mujer de la tercera edad y lesionar a cuchilladas a un adolescente de 15 años, en la colonia Ley 57, un hombre de 50 años de edad fue detenido por agentes del Departamento de Tránsito de Hermosillo, cuando huía a exceso de velocidad.

La captura ocurrió alrededor de las 12 de la noche del domingo, luego de que se activara un código rojo tras el ataque registrado en una vivienda, ubicada sobre la calle Mártires de Cananea, entre Simón Bley y Olivares.

El presunto responsable, identificado como Rafael “N”, de 50 años, fue ubicado cuando circulaba a exceso de velocidad en una pickup GMC Sierra, modelo 1995, color negro, sobre el bulevar Solidaridad, entre Lucas Alamán y Juan de la Granja, en la colonia Mártires de Cananea.

Durante la inspección al vehículo, los oficiales localizaron un cuchillo de cocina con manchas rojas, presuntamente relacionadas con la agresión, además de rastros de sangre en la ropa del conductor, quien fue puesto a disposición de la autoridad investigadora.

Mujer de la tercera edad fue asesinada y su nieto resultó lesionado

La víctima mortal fue identificada como Marta Rosa, de aproximadamente 70 años de edad, quien falleció en el lugar tras ser atacada con arma blanca.

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En el mismo hecho resultó lesionado su nieto, Luis Alfonso, de 15 años, quien fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, agentes de la AMIC y personal de Servicios Periciales, para iniciar las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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