Detienen a Joven de 16 Años por Presunto Feminicidio de Adolescente en Naco, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que fue ejecutada una orden de aprehensión en contra de un adolescente de 16 años, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio en agravio de una menor de 14 años, hecho registrado entre el 22 y 23 de febrero en un domicilio ubicado en la calle Ignacio Ramírez, en el municipio de Naco.

De acuerdo con las investigaciones, pruebas genéticas confirmaron la presencia de ADN del imputado en el cuerpo de la víctima, así como coincidencias del perfil genético de la menor en objetos del señalado, respaldando la teoría del caso.

La menor fue agredida cuando se encontraba sola en su domicilio

La Fiscalía estableció que el adolescente habría agredido a la menor cuando se encontraba sola, privándola de la vida. Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, que fue cumplimentada para su puesta a disposición ante el juez.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación y se determinó el internamiento del adolescente como medida cautelar. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será el próximo 6 de marzo cuando el juez decida si se vincula o no a proceso al imputado.

