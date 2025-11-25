Detienen a Joven de 24 Años tras Cateo en Colonia Villas del Mediterraneo, en Hermosillo

Durante un operativo realizado por efectivos del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, lograron el arresto de un joven en Villas del Mediterráneo, al poniente de Hermosillo, lo que derivó en un importante aseguramiento de narcóticos, armas y vehículos de lujo.

Noticia Relacionada: Mujer Muere Asesinada a Balazos Mientras Caminaba con Bolsas de Supermercado en Hermosillo

En el el operativo Obed “N”, de 24 años de edad, fue detenido en posesión de 100 envoltorios con una sustancia característica a la droga sintética cristal, los cuales fueron confiscados al igual que el vehículo en el que circulaba y 45 mil pesos en efectivo.

Esto fue lo que se aseguró durante el cateo llevado a cabo en el domicilio

18 bolsas con las características de diversos enervantes

7 armas de fuego de alto poder

Cartuchos útiles

Camioneta Chevrolet Tahoe, con reporte de robo

Camioneta Lamborghini Urus

La persona, al igual que todo lo asegurado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para su investigación por delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, posesión de vehículo con reporte de robo y además se le relaciona con un grupo del crimen organizado que opera en la región.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena

ABM