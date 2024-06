Joven Doctora Sufre Quemaduras en 70% del Cuerpo tras Explosión en Sonora

El pasado domingo 2 de junio, la médica Stephany Rivera sufrió quemaduras graves en el 70% de su cuerpo, tras una explosión por una fuga de gas en San Luis Río Colorado, y su familia busca apoyo para trasladarla y pagar el tratamiento.

Iván Noriega, primo de la especialista, dijo que por ahora está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Mexicali, y planean trasladarla en ambulancia aérea a un centro especial en Ciudad de México o Arizona.

La tienen con sus signos estables, pues, o sea, de ahí ahorita no está, no está recibiendo un tratamiento o procedimientos que requieran sus heridas, entonces ella está ahorita desde el domingo que pasó el accidente, la tuvieron que inducir en coma por la gravedad de sus heridas, para que no estuviera sufriendo dolor.