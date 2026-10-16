Sonora Suspende Exportación de Ganado a EUA por Lesión Compatible con Fiebre Aftosa

Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó que tras la detección de un afta en un animal durante la inspección de ganado, el día de hoy se detuvo de manera temporal el proceso de exportación hacia los Estados Unidos.

Esta medida se adoptó debido a que la presencia de dicha lesión coincide con los síntomas de la fiebre aftosa, enfermedad catalogada como de reporte obligatorio ante las autoridades sanitarias.

Los especialistas tomaron una muestra del afta la cual será enviada a un laboratorio de SENASICA en la CDMX como parte de los protocolos establecidos para descartar la presencia de este padecimiento, cuyos síntomas pueden ser confundidos con los de la estomatitis vesicular, enfermedad que no representa un riesgo zoosanitario.

Como acciones preventivas se regresará a su lugar de origen a todo el ganado que se encontraba en las instalaciones de la estación cuarentenaria y será bloqueado temporalmente al ganado para exportación durante 60 días a través del REMO, además, el personal de la Unión Ganadera estará realizando trabajos exhaustivos de desinfección y limpieza en las instalaciones como medida preventiva.

En caso de que los resultados de laboratorio confirmen negativo la fiebre aftosa, las actividades de exportación se reanudarán el próximo martes.