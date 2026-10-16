Economía

Sonora Suspende Exportación de Ganado a EUA por Lesión Compatible con Fiebre Aftosa

Se detuvo temporalmente el proceso de exportación hacia los Estados Unidos como medida preventiva

Suspenden Temporalmente Exportación de Ganado a EUA por Detección de un Afta en AnimalSuspenden Temporalmente Exportación de Ganado a EUA por Detección de un Afta en Animal. Foto: Archivo N+

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