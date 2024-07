Ejecutan Orden de Aprehensión en Contra de Sergio "N" en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que se ejecutó una orden de aprehensión por colaboración con la Fiscalía de Baja California a Sergio Daniel “N”.

Hasta el momento se sabe que las próximas horas será trasladado a Baja California para que sea presentado ante la autoridad que lo requiere.

Sergio Daniel “N” es principal sospechoso de la desaparición y muerte de Paola Andrea Bañuelos, de 23 años, ocurrido en Mexicali, se entregó voluntariamente en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en Ciudad Obregón.

El joven dijo acudir voluntariamente ante las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Cajeme, donde fue entrevistado, declarando que huyó de Mexicali, Baja California, por miedo de los señalamientos y amenazas que recibió en su contra y de su familia.

Me vine por miedo, porque se difundieron noticias, y no me han dejado ni defenderme ni declarar, y me vine por miedo y he tenido varias amenazas y pues ¿cómo voy a presentarme a una ciudad donde estoy prácticamente solo y me están amenazando a mí y a mi familia, y que se me lleve el juicio que se me tenga que llevar.