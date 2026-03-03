Encuentran a Mujer Mayor Muerta en Baño de Supermercado en Hermosillo, Sonora

Una mujer de la tercera edad, fue encontrada sin vida en las instalaciones de un supermercado ubicado en bulevar Perisur y Paseo de Las Lomas, en el sector sur de la ciudad de Hermosillo.

Fue al filo de las seis y media de la tarde cuando se reportó el fallecimiento de una mujer, identificada como Ernestina, quien se desempeñaba como paquetera en la sucursal de una cadena de supermercados.

Noticia relacionada: Alertan por Posibles Fraudes en Intentos de Cobro de Multas por Mensajes SMS en Hermosillo

Encuentran a mujer al interior de baño sin signos vitales

De acuerdo con testigos, la afectada fue encontrada en los baños de la tienda aparentemente inconsciente por lo que se solicitó el socorro de paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras atender la emergencia determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al Ministerio Público.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo mientras que la Agencia Ministerial de Investigación Crimina se encarga de las indagatorias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Historias relacionadas: