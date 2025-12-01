Encuentran a Dos Sujetos Asesinados a Balazos Dentro de un Domicilio en Hermosillo

Dos hombres fueron encontrados sin vida dentro de un domicilio ubicado en un callejón del Cerro, al cual se accede por las calles Martín Mendoza y Circunvalación, en la colonia Coloso Alto, en el sector Centro de Hermosillo.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:24 de la mañana del domingo, cuando el propietario de la vivienda informó haber escuchado detonaciones y, al ingresar al inmueble, encontró a dos personas tiradas en el piso, boca abajo, ambas con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Los hombres no han sido identificados

Las víctimas, quienes no han sido identificadas, vestían, uno de ellos, tenis negros, pantalón de mezclilla azul, chamarra negra y tenía el cabello muy corto; el segundo vestía tenis negros, pantalón de mezclilla azul, camiseta azul y presentaba el cabello largo y rizado.

En el sitio, autoridades aseguraron ocho casquillos percutidos calibre .9 milímetros como indicios para la investigación. La Fiscalía inició las diligencias correspondientes para esclarecer el doble homicidio y determinar la identidad de los fallecidos.

Reportero: Roberto Bahena N+

