Entregan Anillo de Compromiso a Alejandra Valencia, Arquera Olímpica; Esto Sabemos

Alejandra Valencia, arquera multimedallista olímpica, dio a conocer a través de redes sociales que está próxima a casarse después de que su pareja Jesús Gutierrez le entregara un anillo de compromiso.

A través de sus redes sociales la deportista compartió un emotivo mensaje donde publicó fotos con su novio Jesús Gutiérrez, con quien comparte una historia desde que eran chicos.

“Estoy lista para pasar el resto de mi vida contigo amor desde que estabamos en primaria lo estoy”, fueron las palabras que posteó en su cuenta de Facebook, la arquera sonorense y medallista olímpica, Alejandra Valencia, quien a través de esta red social dio a conocer que le pidieron matrimonio.

Alejandra Valencia de actualmente 30 años ha sido tres veces medallista de oro en juegos Panamericanos, medalla de plata en el campeonato mundial de Berlín, entre muchos otros logros.

Alejandra Valencia había comentado sus planes de casarse

El pasado 5 de abril, durante un podcast con el comediante Franco Escamilla, se le cuestionó su situación sentimental, a lo que la arquera mexicana mencionó que se encontraba en proceso de casamiento, señalando que se casaría cuando se lo preguntaran.

De manera inmediata el comediante señaló a su pareja, Jesus Gutierrez, diciendo que se pusiera “las pilas” pues llegando con la mella de oro pediría más Alejandra a manera de broma con la deportista.

“Tienes de aquí a octubre” Dijo Franco Escamilla.

