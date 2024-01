Entregan la Primera Acta de Nacimiento a Persona No Binaria en Sonora

Moisés Barraza Ayala de 57 años de edad, se convirtió en la primera persona en Sonora en obtener un acta de nacimiento de género no binario en el registro civil. Explicó que tuvo que llevar un juicio de amparo que duró poco más de tres meses, para que en en dicho documento oficial se le cambiara de género masculino que le fue indicado al nacer al de no binario con el que se identifica.

En el mes de agosto yo acudí aquí al registro civil para solicitar un acta donde se rectificara mi género que no dijera hombre, que dijera no binario y pues aquí me dijeron en el registro civil que no estaba esto legislado y que tenía por lo tanto que yo hacer un recurso de amparo un juicio de amparo y pues en efecto tuve que hacer ese trámite, trámite que duró tres meses y pues que tiene un costo de tres mil pesos.

Al ganar el recurso, Moisés dijo que el 8 de diciembre pasado tuvo que acudir a Bacombampo, al sur del estado, de donde es originario, a comprobar que su acta estaba corregida, mientras que este miércoles 3 de enero, acompañado de su esposo, le fue entregado el documento en el registro civil del estado.

Barraza Ayala dijo que el género no binario son las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Mencionó que una vez rectificada el acta de nacimiento, se podrá adecuar e incluir este nuevo género en las dependencias por lo que no representará ningún problema en términos legales.

No porque al momento de que me entregaron mi acta nueva de género no binario, se actualiza la Curp y como les comento ya de aquí del registro civil mandan a muchas instituciones como la Conapo, a Relaciones Exteriores etc mandan el aviso de que ya adquirí el género no binario.. incluso acabo de sacar mi INE que también ya viene con el género no binario, me la entregaron el 28 de diciembre.

Moisés Barraza Ayala, quien se dijo activista por más de 25 años, mencionó que también ganó otro amparo cuyo juicio tardó más de un año para otorgarle servicio de salud a su pareja. Por ello pidió que se incluya en la ley de identidad de género, tener el derecho al acceso de cambiar las personas de género por el no binario y no recurrir a los amparos cuyos procesos a la larga, cuestan tiempo y dinero.

Información de Cecilia Cartas.

Historias recomendadas: