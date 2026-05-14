Nuevamente Estalla Huelga en la Universidad de Sonora; Sindicato de Académicos Colocan Banderas

Las banderas por huelga, fueron colocadas de nueva cuenta en la Universidad de Sonora, luego de que académicos decidieran estallar en huelga por considerar insuficientes los ofrecimientos de la administración universitaria.

Esta tarde se tomaron las instalaciones de la Alma Máter, solo a una semana de haber concluido la huelga del STEUS. Cuauhtémoc Nieblas, secretario general del Staus, indicó que, la base sindical votó a favor.

“La decisión de las bases del día de hoy nos tienen en este evento en el cual pues a pesar de la arbitrariedad de un juez, que archivó nuestro expediente el día de ayer, pues las bases hablaron y pues se pronunciaron por el estallamiento huelga".

El dirigente sindical resaltó que este estallamiento es un mensaje para la administración de la Universidad, ya que no atendió en tiempo y forma demandas que se gestionaron a través de diferentes instancias.

“Las bases pues declararon y se pronunciaron por ver insuficiente los ofrecimientos que nuevamente llegan a última hora donde pues uno como dirección sindical y con función negociadora, no logras consensar ni bajar la información a las bases, y bueno ese es el resultado que tiene que cambiar la Universidad de Sonora”.

Interponen amparo para proteger su derecho a manifestarse

Ante la decisión judicial de archivar el expediente de huelga un día antes del estallamiento, el sindicato informó que ya han interpuesto un amparo para proteger su derecho a la manifestación.

“Se está trabajando con la parte jurídica ya se presentó un amparo referente al tema”, dijo Cuauhtémoc Nieblas, Secretario General del STAUS

El sindicato afirma que están dispuestos a retomar el diálogo en las próximas horas para buscar una solución que permita el regreso a las aulas.

Gustavo Moreno N +

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