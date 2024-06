Explota Transformador por Calor en Residencial al Norte de Hermosillo

Las altas temperaturas registradas este miércoles derivaron en el incendio de un transformador de energía, en las calles Escocia y Los Arrayanes, en Residencial Bretaña, al norte de Hermosillo.

Eddie Marcial Gutiérrez Ortega, coordinador de la unidad Eco 14, de Bomberos de Hermosillo, indicó que alrededor de las 3:30 P.M. se reportó la explosión de un transformador de energía, de la Comisión Federal de Electricidad, el cual ardió en llamas durante varios minutos, atribuyendo la causa al fuerte calor.

Por las temperaturas, por el exceso de consumo también, a lo mejor necesita mantenimiento, u otros transformadores de más capacidad por el tipo de colonia, de casa (...) Tiene que ver las altas temperaturas (...) El mantenimiento de la comisión hacia los aparatos, estos aparatos duran, no sé, hasta 20 o 15 años, pero necesitan tomar medidas para eso

César Contreras, residente del área, relató que se encontraba comiendo cuando se escuchó un gran estruendo y, al salir a la calle, observó que el transformador había estallado, mientras que presentaba una fuerte llamarada.

La verdad de las cosas, yo tengo aquí más de 20 años, y nunca me ha tocado que le den servicio al transformador, de hecho me tocaba ver en veces que tiraba aceite, por eso se ven las manchas en el piso, seguramente fue lo que pasó, que se fue dejando hasta el punto de la explosión, hasta el punto del tronido y de la quemada. Como eran aproximadamente las 3:00 de la tarde, cuando más fuerte estaba el calor, todo mundo está resguardado, si no, pues Dios guarde le cae a alguien la tapadera por ahí