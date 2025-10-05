Fiscalía Sonora Investiga Agresión a Camión por Personas que Presuntamente Perseguían a Hombre

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que ya se investiga la veracidad de un video que circula en redes sociales donde quedó registrada una presunta agresión que sufrió una unidad del transporte público por un grupo de personas que perseguían a un hombre que se resguardó en el camión.

En las grabaciones tomadas desde arriba del camión por pasajeros, se observa como por fuera de la unidad un grupo de personas se pararon frente a una unidad, supuestamente pidiéndole al chofer que abriera la puerta para subir.

Rompen cristal del transporte público ¿Resultó alguien lesionado?

Luego de unos minutos el operador logró poner en marcha la unidad, sin embargo, el grupo de abajo arrojó un objeto al camión donde se rompió el cristal, aunque no resultó ninguna persona lesionada.

El área de comunicación social de la Fiscalía informó que no han recibido denuncia formal sobre estos hechos, sin embargo, al ser un video que circula en redes sociales, ya se investiga por el área correspondiente, donde se buscará localizar y entrevistar a los involucrados y así como determinar qué sucedió realmente en este incidente y fincar responsabilidades.

Personas agreden a transporte público en Hermosillo. pic.twitter.com/dTqMObNvB5 — ViralesMex (@virales_mex) October 5, 2025

con información de Gerardo Moreno.

