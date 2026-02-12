Incendio en Supermercado de Club en Sector Vado del Río en Hermosillo, Sonora; Esto Sabemos

Un incendio de grandes proporciones se presenta en el supermercado mayorista y minirosta ubicado en el sector Vado del Río, al sur de la ciudad, durante los primeros minutos de este jueves, lo que obligó a la movilización de prácticamente todo el estado de fuerza en turno del Departamento de Bomberos.

El siniestro se reportó poco después de las 03:00 horas en el cruce de Paseo Río Sonora y bulevar Solidaridad. Las llamas se propagaron con rapidez en el inmueble, donde además se registraron varias explosiones presuntamente relacionadas con el uso de gas en el establecimiento.

Al lugar acudieron elementos de las estaciones Centro, Sur, Norte y Poniente, apoyados con diversas unidades extintoras y cisternas para contener el fuego, que terminó por consumir totalmente la estructura.

Derivado de la emergencia, agentes del Departamento de Tránsito Municipal implementaron un amplio operativo vial, cerrando la circulación en el bulevar Solidaridad, desde Reforma hasta Serna; Reforma, de Solidaridad a Serna; Paseo Río Sonora, de Galeana a Solidaridad; y De la Cultura en el mismo tramo. Como rutas alternas se habilitaron los bulevares Serna y Colosio para circulación transversal, así como Rosales y Quiroga en ambos sentidos...

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas. No obstante, las labores de control y enfriamiento continúan en la zona, por lo que se exhorta a la ciudadanía a evitar el área.

La información permanece en desarrollo...