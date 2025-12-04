¿Se Espera Caída de Nieve en Sonora por el Frente Frío #18?; Esto Informa Conagua

Para el día de hoy jueves 4 de diciembre, el frente frío número 18 provocará un descenso de temperaturas y posible caída de nieve o agua nieve en la sierra de Sonora.

De acuerdo con el pronóstico del clima de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el día de hoy el frente frío recorrerá el estado y junto a una vaguada polar, además de las corrientes en chorro polar y un río atmosférico generarán un descenso de temperaturas.

Este fenómeno metereologico será acompañado con rachas de viento de hasta 60 km/h y lluvias de ligeras a moderadas sobre la región sur y oriente del estado; de la misma manera existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa sur, limítrofe con Chihuahua.

Pronóstico del clima en municipios de Sonora hoy jueves 4 de diciembre

Hermosillo

La capital del estado amaneció con una temperatura mínima de 11ºC, esperando un valor máximo de 25 grados centígrados. En la capital de Sonora hay 10% de probabilidad de lluvias.

Ciudad Obregón

En Ciudad Obregón se registró una mínima de 16ºC, esperando una máxima de 26ºC; existe 40% de probabilidad de precipitación.

Guaymas

En el puerto de Guaymas la temperatura mínima registrada fue de 15 grados centígrados y el valor máximo esperado será de 24ºC; además de 30% de posibles lluvias.

Nogales

En el municipio fronterizo amanecieron con 2ºC y la temperatura máxima pronosticada será de 16 grados centígrados y 0% de posible lluvia.

San Luis Río Colorado

Se registró un valor mínimo de 7ºC donde la temperatura máxima rondará entre los 21 grados centígrados y no se esperan lluvias.

Agua Prieta

Al igual que en Nogales, se tuvo un amanecer helado registrando 4ºC y esperan una máxima de 17ºC; no se tienen probabilidades de lluvias para el municipio.

