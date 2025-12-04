¿Se Espera Caída de Nieve en Sonora por el Frente Frío #18?; Esto Informa Conagua
N+
El paso del frente frío número 18 por el estado, provocará un descenso de temperaturas. Conagua informa el pronóstico para hoy 4 de diciembre.
COMPARTE:
Para el día de hoy jueves 4 de diciembre, el frente frío número 18 provocará un descenso de temperaturas y posible caída de nieve o agua nieve en la sierra de Sonora.
De acuerdo con el pronóstico del clima de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el día de hoy el frente frío recorrerá el estado y junto a una vaguada polar, además de las corrientes en chorro polar y un río atmosférico generarán un descenso de temperaturas.
Este fenómeno metereologico será acompañado con rachas de viento de hasta 60 km/h y lluvias de ligeras a moderadas sobre la región sur y oriente del estado; de la misma manera existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa sur, limítrofe con Chihuahua.
En la próximas horas, se esperan fuertes #Rachas de #Viento en el noroeste y noreste del país, así como la posible caída de #Nieve o #Aguanieve en zonas serranas de #Chihuahua, #Sonora, #Sinaloa y #Durango.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 4, 2025
Todos los detalles en los gráficos ⬇️ pic.twitter.com/nyH1WQkW4T
Pronóstico del clima en municipios de Sonora hoy jueves 4 de diciembre
Hermosillo
La capital del estado amaneció con una temperatura mínima de 11ºC, esperando un valor máximo de 25 grados centígrados. En la capital de Sonora hay 10% de probabilidad de lluvias.
Ciudad Obregón
En Ciudad Obregón se registró una mínima de 16ºC, esperando una máxima de 26ºC; existe 40% de probabilidad de precipitación.
Guaymas
En el puerto de Guaymas la temperatura mínima registrada fue de 15 grados centígrados y el valor máximo esperado será de 24ºC; además de 30% de posibles lluvias.
Nogales
En el municipio fronterizo amanecieron con 2ºC y la temperatura máxima pronosticada será de 16 grados centígrados y 0% de posible lluvia.
San Luis Río Colorado
Se registró un valor mínimo de 7ºC donde la temperatura máxima rondará entre los 21 grados centígrados y no se esperan lluvias.
Agua Prieta
Al igual que en Nogales, se tuvo un amanecer helado registrando 4ºC y esperan una máxima de 17ºC; no se tienen probabilidades de lluvias para el municipio.
N+
Historias recomendadas:
- Pronóstico del Clima Hoy Jueves 4 de Diciembre en los Municipios de Sonora
- Alumna de Secundaria Agredió con Arma Blanca a Compañera, en Empalme
- Descarta Fiscalía Secuestro a Estudiante de la Universidad de Sonora
JGMR