Hallan a Hombre Sin Vida en Baldío Junto al Cereso No. 1 en Hermosillo

En un terreno baldío con maleza que impedía la visibilidad, a escasos metros del bulevar Ganaderos y cercano al Centro de Reinserción Social Número 1 de Hermosillo, el Colectivo de Buscadoras por La Paz en Sonora encontró el cuerpo sin vida de un hombre quien al parecer contaba con varios días de fallecido.

Fue alrededor de las 5:00 de la tarde del miércoles, cuando gracias a un reporte anónimo que les llegó al colectivo de buscadoras, que lograron localizar el cuerpo de este hombre de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

Al sitio se trasladaron arribaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional, así como personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Servicio Médico Forense, para realizar la investigación correspondiente.

Poco tiempo después al lugar también llegaron quienes al parecer eran familiares del de esta persona y de quienes se escucharon lamentos y llanto.

Localizan a hombre sin vida en el panteón de la Colonia Palo Verde

Un hombre del cual se desconoce su identidad, fue encontrado sin vida dentro de las instalaciones del panteón de la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo, la tarde del martes.



A las 05:41 de la tarde, personas que visitaban el cementerio reportaron al número de emergencias 911, el hallazgo de una persona que no respondía a los llamados y al parecer ya no contaba con signos vitales.



Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal acudieron al camposanto, ubicado en calle Manuel Ballesteros y José Valencia, donde se percataron que efectivamente el sujeto había fallecido sin detectarse signos de violencia.



El hombre se encontraba sobre una tumba y vestía, al momento de su muerte, un short de mezclilla color beige, camisa blanca y tenis color negro, además de que no se encontraron pertenencias personales.



Del hallazgo dieron aviso al Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley, para conocer su identidad y las causas de la muerte.

Con información de Gustavo Moreno.

ABM