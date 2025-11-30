Hombre a Prisión por Maltrato Animal tras Presuntamente Agredir a Dos Caballos en Sonora

Vinculado a proceso y en prisión preventiva quedó Raúl Francisco “N”, de 39 años, derivado de una investigación por maltrato y crueldad animal, donde resultaron afectados dos caballos, en una comunidad del municipio de Átil, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Según el comunicado, fueron distintas agresiones, en una de ellas, el imputado presuntamente lesionó con un arma blanca al equino color blanco, raza tipo criollo, de nombre “payaso”, propiedad de Sergio “N”, provocando su muerte; posteriormente, le hizo una herida profunda al segundo animal de raza mora zarca, cuyo dueño es Raúl Antonio “N”.

Fueron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública quienes aseguraron el área y avisaron al agente del ministerio público, para integrar la carpeta de investigación y solicitar la orden judicial que fue cumplimentada.

Sujeto a prisión preventiva por intento de homicidio en Hermosillo

En hechos aislados, un hombre identificado como Abel Ulises "N", fue arrestado en la Colonia La Metalera, de Hermosillo, luego de intentar quitarle la vida a un joven en la capital de Sonora.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en la colonia Privadas del Real, luego de problemas personales entre los dos, siendo el imputado quien atacó al joven con un barrote de madera en la cabeza.

Tras su detención, el hombre fue internado en el Centro de Reinserción Social Número 1 de Hermosillo y quedó a disposición del juez.

Reportera: Fernanda Romero N+

Historias recomendadas:

JGMR